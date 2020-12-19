تعترفون اذاً انّكم تريدون رئيس الجمهورية باش كاتب!... هكذا ردّ مستشار باسيل على ردّ المستقبل

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رد المستشار الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين على منسق الاعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى، قائلا: تعترفون اذاً انّكم تريدون رئيس الجمهورية باش كاتب يصدر المرسوم فقط، وليس شريكاً في الدستور مع رئيس الحكومة لتأليفها!.

وكان منسق الاعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى ردّ على رد اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، بالقول عبر "تويتر": "رداً على رد "التيار الوطني الحر" الأخير: ‏‎المادة ٥٣ وجه آخر للمادة ٦٤.. يصدر ولا يشكل يا شاطرين.. تأكيد للمؤكد ومعيار الدستور معروف ومحدد وعلى نقيض مع معايير جبران!".