ماذا يريدون من جبران... يريدون جبران (بقلم جومانا ناهض)

A + A -

جومانا ناهض -

لم يعد خافيًا على أحد أنّ الحملة الشّعواء على جبران باسيل لم تعد متعلّقة بمطالبه فقط، فتلك المطالب مبيّتة عند البعض ومصرّحة عند البعض الآخر تحت تسميات مختلفة أو حتّى نوايا خبيثة.

وكم من أبواق صدحت - حين غفل بعينيه عنها - بمطالب أرادها فخطّط لها وقوننها وقدّمها حيث يجب.

وكم من مشاريع ومطالب حين شعروا بأنّها ستزيد في قوّته وستقوّي شعبيّته تبنّوها ونكروها عليه.

ماذا يريدون من جبران؟ هم يريدون جبران، تلك الشّخصيّة المثيرة للجدل الّتي أتت من تحت ركام ثلاثين عامًا من العتمة لتضيء على الحقّ والعدل.

يريدون جبران لأنّهم لا يريدون المقدام بل يريدون الجبان. لا يريدون القويّ بل يريدون الضّعيف. لا يريدون الفكر المستقلّ بل يريدون الفكر المُستغَلّ. لا يريدون من يُحارب بل يريدون من يستسلم. لا يريدون من يفضح الفساد بل يريدون من يُخفي وحتّى من يُشارك في الفساد. لا يريدون من يعدُل بل يريدون من يستبدّ.

لا يريدون منه بل يريدونه. يريدون إلغاءه، وجبران كالوطن: سيّد حرّ مستقلّ. الكلّ سيذهبون وسيبقى الوطن، الكلّ سيذهبون وسيبقى جبران.