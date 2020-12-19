قوى الامن توقف أشخاصا وتداهم محالا ضمن مكافحة بيع الحيوانات غير المشروعة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بناء على شكوى من إحدى الجمعيات البيئية لدى فصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، حول قيام مجموعة أشخاص ببيع حيوانات، مخالفين قانون حماية الحيوانات والرفق بها، واتفاقية "CITES" التي وقع عليها لبنان، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

بناء عليه، جرى التواصل مع البائعين، بحجة شراء شبلين (أسدين)، وتمساح. وقد تم تحديد موعد لتسليم تمساح لقاء مبلغ /900/$.

على الأثر، كمنت لهم الفصيلة المذكورة، وتمكنت في أثناء عملية البيع من توقيف كل من:

- ح. ز. (مواليد عام 1997، سوري)

- ع. م. (مواليد عام 1994، لبناني)

بنتيجة التحقيقات تمت مداهمة محلين إضافيين من قبل كل من فصيلة حارة حريك وجونية، بحيث جرى ضبط أفعى، عدد /4/، سمكة قرش، نمس، /4/ قوارض، زواحف ومنها /2/ إيغوانا، حوالي /5/ ببغاوات فضلا عن غيرها من الحيوانات كما تبين أنهما استحصلا على التمساح من المدعو:

- ش. ش. (مواليد عام 1989، لبناني)

وبعد الاستقصاءات المتتالية تمت مداهمة ثلاثة محال لبيع الحيوانات من قبل كل من فصيلة الأوزاعي والغبيري وانطلياس، بحيث جرى ضبط عدد من الببغاوات والطيور من الأنواع النادرة والتي فاق عددها العشرة.

سلمت الحيوانات الى الجمعية المدعية، ووزارة الزراعة-مديرية الثروة الحيوانية للتعاون بينهما بعد ان عينا حراسا قضائيا عليها.

ترك الموقوفون لقاء سندات إقامة، فيما ترك (ع. م.) رهن التحقيق، بناء على إشارة القضاء المختص. والتحقيق جار بإشراف النيابة العامة البيئية بغية ملاحقة سائر المخالفين الذين أظهرهم التحقيق.

وهنا تذكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كافة المواطنين وأصحاب محال بيع الحيوانات بضرورة التأكد من شرعية الحيوانات التي يقتنونها وتسوية أوضاعها في حال كانت مخالفة" .