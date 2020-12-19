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جعجع: المشكلة تكمن في طبقة سياسية حاكمة فاسدة لا تعرف كيف تحكم!

19
DECEMBER
2020
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اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه من المفروض على الدولة القائمة الآن دعم العائلات المحتاجة التي أصبحت موجودة نتيجة الأنظمة المتعاقبة في لبنان، معتبرا ان الدعم ضرورة ولا يحق للدولة أن تمد يدها على أموال الناس من جديد أي ممنوع مد اليد على الاحتياطي الالزامي.

وشدد جعجع، بعد انتهاء اجتماع تكتل الجمهورية القوية، على أنه لا يمكن الوصول الى حقيقة ما حصل في انفجار مرفأ بيروت الا عبر لجنة تقصي الحقائق وهي ليست محكمة دولية، لافتاً الى انه على الرئيسين عون ودياب الطلب من الدول الصديقة أن تتقدم بطلب للأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق.

وفي سياق آخر، اعتبر جعجع أن المشكلة تكمن في طبقة حاكمة لا تعرف كيف تحكم وفاسدة ويبقى الحل الوحيد في الانتخابات النيابية المبكرة وهذا المطلب الوحيد الذي يمكن أن يؤدي الى نتيجة والأزمة أزمة رجالات غير موجودة، مشيراً الى ان أي سياسي يريد أن يطرح نقطة للبحث تخرج البلد مما هو فيه أنا مستعد لمناقشته وكل الباقي حرام ولن أرد على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

وشدد جعجع على أن من أوصولوا البلد الى هنا لن يتمكنوا من اخراجه مما هو عليه ولو كنت مكان رئيس الجمهورية لكنت استقلت لأنه بعد المحاولات المتكررة وفشلها يجب التنحي واذا قمت بأمر خاطئ بالطبع كنت سأتنحى.

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