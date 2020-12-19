طقس نهاية الاسبوع مستقر.. متى تعود الامطار؟

A + A -

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، يتحول بعد ظهر الثلاثاء إلى متقلب، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتنخفض نسبة الرطوبة على الساحل . يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.



كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: قليل الغيوم مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب متوسطة مع تشكل للضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات، يتحول مساءً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة خلال الليل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠م وما فوق.