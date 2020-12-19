بول كنعان: حركة الراعي تحذيرية وبكركي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم

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اكد المحامي بول يوسف كنعان رئيس "تجمّع موارنة من أجل لبنان" "ان المرحلة الراهنة بصعوباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتطلب من الجميع قرع جرس الإنذار للعمل على الخروج من حال المراوحة القاتلة، الى الحلول الفاعلة".

واعتبر كنعان ان "بكركي تبادر كعادتها وطنيا في الأزمات، وهو ما يدفع الى دعم توجهات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والثناء عليها، بما تحمله الحركة البطريركية من وضعٍ للجميع امام مسؤولياتهم، وتحذيرهم من ضرورة عدم الاستمرار في اجواء التباعد التي ستزيد الامور تعقيداً، والأحوال المالية والاقتصادية صعوبة".

ورأى كنعان ان" طريق التلاقي بين اللبنانيين على اسس واضحة لنقل الامور مما هي عليه الى ما يجب ان تكون، يبقى اقرب وافضل واجدى من انتظار تطورات المنطقة ومتغيراتها او اشاراتها السلبية او الايجابية، فالمبادرة اللبنانية هي الحل الانسب ويجب عدم التأخر في سلوك طريقها" .