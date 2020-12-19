كورونا لا تزال موجودة بقوة في لبنان ومنتشرة على نطاق واسع

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لفت مدير مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فراس الأبيض إلى أن "الارتفاع في العدد اليومي لحالات المصابين بالكورونا خلال الأيام الماضية، والتوزيع الواسع للحالات الجديدة في جميع أنحاء البلاد، والمعدل العالي لإيجابية الفحوصات، كل ذلك يؤكد ان عدوى الكورونا لا تزال موجودة بقوة في لبنان ومنتشرة على نطاق واسع في المجتمع".



وأشار إلى أن "تخفيف القيود خلال موسم الأعياد يعني أن مسؤولية الحد من انتشار الفيروس تقع الان على عاتق الفرد بشكل اساسي. وسوف يحدد سلوكنا الفردي والجماعي خلال هذه الفترة، شدة الوباء وسعة انتشاره في الأسابيع القادمة"، معتبرا أن "طرح اللقاح في بلدان أخرى كشف أن التحدي الأكبر يكمن في الخدمات اللوجستية لإيصال اللقاح إلى المتلقين. بدون الموارد اللازمة، يمكن أن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا، وهذا يعني أن تحقيق الفوائد المرجوة من اللقاح سيستغرق وقتا أطول".