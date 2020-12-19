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الخطيب زار "البعث" و"الأمة" وتأكيد على التمسك بنهج الانفتاح

19
DECEMBER
2020
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زار نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب على رأس وفد من "التيار"، ضم : المحامي رمزي دسوم، سلطان فياض، وحسان الحسن، مقر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي - لبنان في بيروت، والتقى الوفد الأمين القطري "للبعث" نعمان شلق وعدداً من أعضاء القيادة القطرية، وعرض الجانبان للأوضاع العامة، والتطورات المستجدة في لبنان والمنطقة. وأكدا على التحالف الإستراتيجي بينهما خصوصاً في شأن مواجهة المخططات التدميرية، التي تهدف الى تغيير الوجه الحضاري للمشرق، وضرب صيغة العيش الواحد فيه، وعدم الرضوخ للضغوط والإملاءات الخارجية على هذه المنطقة، من أجل التسليم بمطامع العدو الإسرائيلي في أرضها ومياهها. وشدد الجانبان على ضرورة توسيع مساحة الإلتقاء المشتركة بينهما، مع الاحترام الكامل للحق في الإختلاف والخصوصية لكل منهما.

كذلك زار وفد "التيار" مقر حركة الأمة في بيروت، والتقى أمينها العام الشيخ عبد الله جبري وجمعاً من قيادة الحركة، وأكد الجانبان على ترسيخ نهج الإنفتاح بين مختلف المكونات اللبنانية، والتصدي "للمشاريع التقسيمية" التي تتهدد الوحدة الوطنية والمنطقة بأسرها، كذلك نبذ الخطب الطائفية والمذهبية، ورفض إحتكار تمثيل أي مكونٍ لبنانيٍ ومحاولة السطو على قراره من أي جهة أحادية.

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