وهاب يعلن عن تحرّك متواصل: لا أقبل كدرزي أن تعاملوني كمواطن درجة ثانية

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غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر” قائلا: “الدعوة موجهة للجميع أنا علماني ومع بلد المواطنة ولكن طالما النظام طائفي لا أقبل كدرزي أن تعاملوني كمواطن درجة ثانية سنبدأ تحركاً متواصلاً أدعو الجميع لدعمنا خاصة المشايخ والدعوة موجهة للأستاذ وليد جنبلاط والأمير طلال إرسلان والأستاذ فيصل داوود”.

الدعوة موجهة للجميع أنا علماني ومع بلد المواطنة ولكن طالما النظام طائفي لا أقبل كدرزي أن تعاملوني كمواطن درجة ثانية سنبدأ تحركاً متواصلاً أدعو الجميع لدعمنا خاصة المشايخ والدعوة موجهة للأستاذ وليد جنبلاط والأمير طلال إرسلان والأستاذ فيصل داوود .