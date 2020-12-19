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تَباين أميركي - فرنسي حول الوضع اللبناني

19
DECEMBER
2020
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أعدّت وكالة «رويترز» تقريراً حول الوضع اللبناني، أشارت فيه الى انّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أوضح في زيارة الى باريس الشهر الماضي «أنّ واشنطن غير راضية عن إستراتيجية فرنسا للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان».

 

ولفت التقرير الى أنّ اعتراض الولايات المتحدة على خطة ماكرون هو على «حزب الله»، الذي تقول فرنسا انه منتخب وله دور مشروع».

 

واشار التقرير الى انه «خلال مأدبة عشاء في باريس الشهر الماضي مع 8 سفراء، بعضهم سفراء دول أوروبية، أوضح بومبيو أنّ واشنطن ستفرض المزيد من الإجراءات إذا كان «حزب الله» جزءاً من الحكومة»، وفقاً لشخصين مطّلعين على زيارته».

 

وبحسب تقرير رويترز فإنه «بالنسبة الى الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، فإنّ اتخاذ موقفس صارمٍ من «حزب الله» يمثّل أمراً حاسماً لإثبات أنّ سياستها العامة في الشرق الأوسط، بما في ذلك سياسة الضغوط القصوى على إيران، فعّالة. وقال 3 دبلوماسيين: إنهم لا يتوقعون أن يغيّر الرئيس المنتخب جو بايدن السياسة بسرعة، نظراً إلى طبيعة موقف الولايات المتحدة القائم على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي والأولويات الأخرى للإدارة الجديدة.

 

وفيما ذكرت رويترز بأنّ بايدن قال: إنه يخطط للتراجع عن سياسة الضغوط القصوى للرئيس دونالد ترمب على إيران، والتي وصفها «بالفشل الخطير»، الّا أنّ مصادر مطلعة على تفكيره قالت إنه لن ينأى بنفسه عن استخدام العقوبات.

 

ورداً على التأكيدات بأنّ الولايات المتحدة غير راضية عن الجهود الفرنسية، قال مسؤول رئاسي فرنسي إنّ الرئيس دونالد ترامب وبومبيو عبّرا بوضوح في عدة مناسبات عن دعمهما للمبادرة الفرنسية لتشكيل «حكومة جديرة بتلقي المساعدات الدولية.»

 

وأضاف المسؤول انّ الولايات المتحدة شاركت في مؤتمرين للمانحين نظمتهما فرنسا، ما يؤكد دعمها.

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