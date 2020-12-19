عناوين الصحف ليوم السبت 19 كانون الأول 2020

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الأخبار

هرطقة عماد عثمان

الراعي لباسيل: لا تتنازل عن حقوق المسيحيين

‫تقاطع سياسي لتنحية صوّان

‫سلامة يراهن على تفكيك الهندسات: شطب الخسائر بـ«عملية تجميل»

البناء

المقداد من موسكو وطهران: ثوابت الحلف السوريّ الروسيّ الإيرانيّ.. لا للاحتلال والتقسيم والإرهاب

برّي والراعي يتقاسمان مساعي الإحاطة بالمسار الحكوميّ.. والحريري يلقى دعم الجامعة

تهدئة على الجبهة النيابيّة القضائيّة.. بانتظار البتّ بالتنحّي وتلقّي المجلس لملفات الاتهام

اللواء

عون يحيل الراعي على باسيل.. و«الثلث المعطل» أو لا حكومة!

جعجع يشكو «النخبة الحاكمة» إلى نواب أوروبيين.. وتحسر مصرفي عربي على بيروت

الديار

مُبادرة بكركي مُحاصرة بين «المعيار الواحد» لعون ورفض الحريري للثلث المعطل

مُحاولة توفيقيّة : الراعي يُسمّي وزيراً مسيحياً خارج حصّة الرئيس و«التيار» و«المردة»

الجمهورية

الوسطاء يتحركون.. والثلث المعطل ثابت

ميلاد مزين بضحايا الانفجار

وساطات لتسهيل التأليف.. وتباين أميركي - فرنســي حول مشاركة الحزب