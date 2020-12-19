أسرار الصحف ليوم السبت 19 كانون الأول 2020

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اللواء

همس

يسعى مسؤولون في الدولة لمعرفة، ما إذا كانت زيارة ماكرون مدرجة على جدول أعماله بعد 5 كانون الثاني المقبل..

غمز

تشهد سوق القطع في بيروت حراكاً مالياً، يتجاوز حاجات السوق، إلى رواتب بالعملة اللبنانية، يوفرها الصرافون!

لغز

تعتقد جهات سياسية أن غرفة عمليات محكمة وراء قاضٍ قرر المضي في تسطير الاستنابات، وربما التوقيفات!

البناء

خفايا

قالت مصادر حقوقية إن ملف الارتياب المشروع الذي قدّم بموجبه طلب تنحّي المحقق العدلي ليس مجرد إجراء شكلي بل ثمة احتمال كبير أن يتنحّى القاضي فادي صوان وأن يؤدي ذلك إلى تعيين محقق عدلي جديد لا يحتاج تعيينه إلى مجلس وزراء بل إلى اقتراح من وزيرة العدل وتثبيت من مجلس القضاء الأعلى.

كواليس

قالت مصادر إيرانية إن التعقيدات التي تطرحها إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريق العودة إلى التفاهم النووي تتمّ بخلفية سياسية مفتعلة، لأن المكان الطبيعي لمناقشة هذه التعقيدات هو إطار الاتفاق نفسه الذي تديره آلية الخمسة زائداً واحداً وتشارك فيها الأمم المتحدة والوكالة الدولية.

الجمهورية

يؤكد معنيون بملف تأليف الحكومة أن قصتنا طويلة وأسباب التأخير في مكان آخر.

أسر حزب سياسي لمناصريه بأن يأخذوا كل الاحتياطات اللازمة معيشيا وإقتصاديا وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة نحو 8 أشهر قاسية.

إقترح قطب معارض أن يطلق على البطاقة التموينية إسماً جديداً هو بطاقة إنتخابية تموينية على أبواب إنتخابات 2022 إن جرت.