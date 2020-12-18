62 إصابة جديدة بكورونا في هذه المنطقة!

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه "بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 62 إصابة بcovid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا"، مشيرة إلى أن "الإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية. وتوزع المصابون على الشكل الآتي: صور 14، الحوش 6، أرزون 5، البرج الشمالي 4، مجدل زون 3، سلعا 3، البازورية 3، ديرقانون النهر 3، معركة 2، الشهابية 2، يانوح 2، البرغلية 2، العباسية 1، ديرقانون رأس العين 1، جويا 1، قانا 1، عيتيت 1، جناتا 1، زبقين 1، وادي جيلو 1، الشعيتية 1، البص 1، برج رحال 1، طيردبا 1، والرمادية 1".





ولفتت إلى أن "عدد المصابين بالقضاء ارتفع إلى 4152 مصابا توزعوا وفق الآتي: 3914 حالة محلية، من بينها 628 حالة من التابعية الفلسطينية، 74 من التابعية السورية، 238 حالة وافدة، 3200 حالة شفاء، 54 حالة وفاة، و898 الحالات النشطة".



وأكدت أنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، متمنية من "جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عنها".



ودعت "جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة".