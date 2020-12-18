منع المرور ليلاً على هذه الطريق

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "اعتبارا من الساعة 22.00 من مساء اليوم الجمعة 18-12-2020 ولغاية الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف جدران المسلك الغربي من نفق سليم سلام، (المتجه من رياض الصلح نحو المدينة الرياضية)."



وقالت: "ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلك المذكور، طيلة فترة الأشغال، وتحويل السير إلى جانب النفق".



وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.