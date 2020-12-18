لقاء بين باسيل والراعي في بكركي .. وهذا ما قاله عن الحكومة

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إلتقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم الجمعة.



وقال باسيل بعد اللقاء: تشرّفت بتلبية دعوة الراعي لأنه يحمل همّ اللبنانيين والحكومة وعرضنا للموضوع الحكومي، من خلفيّة الرغبة في أن يكون هناك حكومة وتوافقنا على المواضيع كافة وضرورة تشكيلها بسرعة".



وأردف، "توافقنا على أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الإصلاح وعلى المعايير الواحدة في التأليف، ولليوم لم نضع أي شرط أو مطلب سوى التعامل بالتساوي والتأليف على أساس الدستور والتوافق الوطني".



وتابع باسيل، "عرضنا لموضوع المرفأ وضرورة وجود الشفافيّة، ومن حقّ اللبنانيين أن يعرفوا لماذا جاءت هذه المواد الى لبنان ومن استعملها ومن سرقها ومن أهمل في السماح بإبقائها وكيف انفجرت؟".



وأضاف، "تطرّقنا الى السياسات التي تؤدي الى تهجير المسيحيين وكيف يمكن مواجهتها".



وختم رئيس التيار الوطني الحرّ، قائلاً: "مهما عانينا يمكننا النهوض من جديد، على أمل أن يتمكن لبنان من الخروج من محنته".