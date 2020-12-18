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أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في بيان، "تسجيل 47 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي:
النخلة وحارة الخاصة: 6
راسمسقا: 13
المجدل:1
بتوراتيج:2
عابا:3
دده:1
قلحات:1
برسا: 7
بزيزا:1
كوسبا:1
عفصديق:1
كفرحزير:1
أنفه:1
قيد التحقق:8
ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا وضع الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة". كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية " متمنية لهم الشفاء العاجل" .