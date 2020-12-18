ميشال معوض يردّ على سليمان فرنجية!

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اعتبر رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض أن “أسلوب تهديد اللبنانيين الأحرار ولّى زمنه ولا مكان له لا بعد الانسحاب السوري في الـ2005 ولا بعد 17 تشرين 2019”.



وأضاف، في منشور عبر “فيسبوك” ردًا على كلام رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية: “من يرفض الفدرالية، بعيداً عن النقاش الدائر بين مؤيديها ورافضيها، لا يمكن أن يتحدث بلغة “مناطقنا ومناطقهم” التي أسقطتها أساسًا نتائج الانتخابات النيابية”.



وختم: “الأهم أن موضوع حرية العمل السياسي لجميع اللبنانيين في زغرتا الزاوية وكل المناطق اللبنانية لا يمكن المساومة عليه مهما كان الثمن”.