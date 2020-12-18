الراعي للرئيس عون: إذا مطلوب مني شي أنا حاضر

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أفادت مصادر متابعة للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأن الاخير وضع الرئيس عون في جو لقائه مع الرئيس المكلف سعد الحريري. كما وضع رئيس الجمهورية البطريك باجواء الصيغ التي تم تداولها.



وأضافت المصادر انّ الراعي استمع إلى شرح كامل ومفصّل من الرئيس عون ولا سيما ما يتعلق بوحدة المعايير لتتوضح خلال اللقاء كل النقاط الملتبسة عند البطريرك.



وأكَّد الرئيس عون أن هدفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة ويكون باستطاعتها مواجهة الامور الراهنة داخلياً واقليمياً وتواجه المخاطر، فيما تمنى البطريرك على الرئيس عون ان يستأنف التواصل مع الحريري.



من جهته، أبدى الرئيس عون ابدى استعداده لاستئناف التواصل مع الحريري، فيما توجه الراعي للرئيس قائلاً: “وإذا انا مطلوب مني شي انا حاضر”.



وختمت المصادر نقلاً عن الرئيس عون: “لا مشكلة مع الحريري ويمكننا التواصل في اي لحظة”.