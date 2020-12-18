مخزومي استقبل سفير الأرجنتين وبحث معه العلاقات الثنائية

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في مكتبه في وسط بيروت، بحضور المستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، سفير الأرجنتين موريسيو آليس. وعرض معه الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

إثر الزيارة، قال مخزومي إن الحديث تطرق إلى العلاقات بين لبنان والأرجنتين التي تضم أكبر الجاليات اللبنانية من المغتربين حول العالم، مشدداً على أهمية تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وفتح السوق الأرجنتينية أمام الإنتاج اللبناني.

وجدد مخزومي التأكيد على ضرورة تسريع تشكيل حكومة من مستقلين، لافتاً إلى أن لبنان اليوم يحصل على جرعة دعم دولي علينا أن نعرف كيفية نستثمرها ومن الضروري ألا نخسر هذا الدعم عبر التقاعس واعتماد الوسائل القديمة في تشكيل الحكومات، علماً أن من المعيب التحاصص في الوزارات، وتغييب الإصلاح الضروري للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.