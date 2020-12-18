الراعي في بعبدا .. وهذا ما كشفه

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التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي قال بعد اللقاء: "كنت أتمنى أن نعيّد السنة بوجود حكومة جديدة لأنّ البلد لم يعد يحتمل".



ورأى الراعي من بعبدا أنه "مهما كانت الظروف من الضروري حصول تفاهم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفقاً للدستور وتشكيل حكومة لأنّها المدخل إلى الإصلاح".



وأكّد أن "الحكومة هي السلطة التنفيذية ولا يجوز في ظل الأوضاع الضاغطة ان يبقى البلد على حكومة تصريف اعمال" كاشفاً أنه طلب من "الرئيس الحريري عندما التقاه إطلاعه على سبب التأخير في التشكيل".



وشدد على أنه "ضدّ الحملة على رئيس الجمهورية، فلا يجب التعرّض في الإعلام للكرامات والاحترام فوق كلّ اعتبار".