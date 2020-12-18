اعتماد الرمز 2 للهواتف بدلاً من 0

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أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط قرار رقم ١/٦٦٦ “ترقيم للمشتركين على شبكة IMS” في إطار تنفيذ مشروع FTTx وLTE حيث يقتضي نقل المشتركين تدريجياً من السنترالات القديمة إلى شبكة IMS والإبدال التدريجي للرمز (٠) بالرمز (٢) لمشتركي الشبكة الثابتة



من جهتها، أعلنت هيئة “أوجيرو” أنه سيعتمد الرمز المحلي 2 للمشتركين الهاتفية التي يتم برمجتها على شبكة IMS بحيث سيصبح الترقيم الجديد لمشتركي شبكة IMS على الشكل التالي:

من داخل لبنان 02 بدل 01 مثلاً، ومن خارج لبنان 009612…



وبحسب الهيئة ستبرمج الارقام الجديدة على الشبكة وتستعمل لهذه الغاية مجموعات الأرقام المخصصة حالياً لمشتركي الهاتف الثابت مع ابدال الرمز 0 بالرمز 2 مع الابقاء على التوزيع المنطقي الحالي للأرقام.



وستصبح الرموز على الشكل التالي: 21 24 25 26 27 28 29 ، بدل 01 04 05 06 07 08 09