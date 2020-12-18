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إنتحل شخصية "فاليه" وسرق سيارتَين..

18
DECEMBER
2020
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أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان أن " بتاريخي 11-11-2020 و 1-12-2020 أقدم أحد الأشخاص على سرقة سيّارتين بطريقة احتياليّة، عبر انتحال صفة عامل مرآب (valet parking)، وفرّ بعدها إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت إلى أن "بتاريخ 7-12-2020 ونتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت قوّة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجده وتوقيفه في محلّة طريق الجديدة وبرفقته شخص آخر، على متن إحدى السيّارتين المَسروقتَين، وهما كل من: أ. أ. (مواليد عام 1996، لبناني)، مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة، ب. ح. (مواليد عام 1988، لبناني) وبتفتيشِهما والسيّارة، عُثِر بحوزتِهما على كميّة من المخدّرات".

وأوضحت أن "بالتحقيق معهما من قبل عناصر المكتب المذكور، اعترف الأوّل بسرقة السيّارتين، الأولى نوع "مازدا" والثّانية نوع "هيونداي توكسن" من محلّة الزّلقا، وذلك من خلال إيهام أصحابها بأنّه عامل موقف كما اعترف بتعاطي المخدّرات، وقد قام سابقاً بسرقة عدد من المتاجر في أكثر من منطقة لبنانية كذلك اعترف الثّاني بتعاطي المخدّرات وجرى ضبط السيّارتين وأعيدتا إلى مالكَيْها، وأُودِعَ المَوقوفان القضاء المختصّ، بناءً على إشارته".

وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين الحذر "لجهة التأكّد من صفة الشخص الذين يستلم السيّارة لركنها، والتثبّت من وضعه قبل تسليمها له".

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