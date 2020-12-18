أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 كانون الأول 2020

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البناء

خفايا

توقعت مصادر سياسية بارزة أن تمثل فترة النظر في دعوى الارتياب المشروع التي قدّمها الوزيران السابقان المدعى عليهما من قبل المحقق العدلي والتي يطلبان فيها تنحّيه عن التحقيق فرصة للبحث عن بدائل للمواجهة بين المجلس النيابي ومجلس القضاء الأعلى تنتهي باعتماد المجلس النيابي لتفسير متفق عليه للمادة 70 من الدستور.

كواليس

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن مفتاح الجدية في التغيير الذي يرغب به الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن هو في تعامله مع الملف النووي الإيراني، لكنها تخشى أن يذهب بايدن أبعد مما ترغب أوروبا في التفاهم مع إيران كما سبق وفعل سلفه وشريكه في الحكم باراك أوباما قبل خمس سنوات.

اللواء

همس

يُنقل عن دبلوماسي أممي كبير في بيروت رداً على سؤال حول معاناته مع المسؤولين اللبنانيين الحاليين، قوله، بما معناه: على مَن تقرأ مزاميرك يا داود!

غمز

يبتعد قضاة عن المشهد، لأسباب بعضها يتعلق بحالات القرف، أو بسبب عدم الاحراج..

لغز

قلّل مصدر عليم من مهمة دبلوماسي، يتردد غالباً إلى لبنان، في بيروت، سواء في التوقيت أو الطروحات..

الجمهورية

يقول مسؤول في حزب تاريخي إن يد حزب كبير ليست بعيدة عن ملف دقيق وحساس ويسوّق على أنه بين مرجعيتين.

قررت شخصية رسمية على علاقة بالوضع القضائي النأي بنفسها عن إدعاء المحقق العدلي.

لاحظت أوساط سياسية التخوف الظاهر بوضوح في تصريح مسؤول عربي من إطلاق أي مبادرة بعد رؤيته ما حل بمبادرة غربية.