living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 كانون الأول 2020

18
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

خفايا

توقعت مصادر سياسية بارزة أن تمثل فترة النظر في دعوى الارتياب المشروع التي قدّمها الوزيران السابقان المدعى عليهما من قبل المحقق العدلي والتي يطلبان فيها تنحّيه عن التحقيق فرصة للبحث عن بدائل للمواجهة بين المجلس النيابي ومجلس القضاء الأعلى تنتهي باعتماد المجلس النيابي لتفسير متفق عليه للمادة 70 من الدستور.

كواليس

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن مفتاح الجدية في التغيير الذي يرغب به الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن هو في تعامله مع الملف النووي الإيراني، لكنها تخشى أن يذهب بايدن أبعد مما ترغب أوروبا في التفاهم مع إيران كما سبق وفعل سلفه وشريكه في الحكم باراك أوباما قبل خمس سنوات.

 

اللواء

همس

يُنقل عن دبلوماسي أممي كبير في بيروت رداً على سؤال حول معاناته مع المسؤولين اللبنانيين الحاليين، قوله، بما معناه: على مَن تقرأ مزاميرك يا داود!

غمز

يبتعد قضاة عن المشهد، لأسباب بعضها يتعلق بحالات القرف، أو بسبب عدم الاحراج..

لغز

قلّل مصدر عليم من مهمة دبلوماسي، يتردد غالباً إلى لبنان، في بيروت، سواء في التوقيت أو الطروحات..

 

 

الجمهورية

يقول مسؤول في حزب تاريخي إن يد حزب كبير ليست بعيدة عن ملف دقيق وحساس ويسوّق على أنه بين مرجعيتين.

قررت شخصية رسمية على علاقة بالوضع القضائي النأي بنفسها عن إدعاء المحقق العدلي.

لاحظت أوساط سياسية التخوف الظاهر بوضوح في تصريح مسؤول عربي من إطلاق أي مبادرة بعد رؤيته ما حل بمبادرة غربية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout