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عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 كانون الأول 2020

18
DECEMBER
2020
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الأخبار

إلغاء الدعم عن الـ OTC: لا أدوية للفقراء
التحقيق يهدّد بالقضاء على المرفأ!
كورونا ماكرون يطيح آخر آمال تأليف الحكومة
الراعي «يتبرّع» بوساطة بين عون والحريري: تأليف الحكومة طار إلى أجل غير مسمّى
‫سيون أسيدون: التطبيع يُدخل المغرب في الحلف العسكري الإسرائيلي - الأميركي - الخليجي

البناء

ماكرون المصاب بكورونا يلغي زيارته للبنان والأمل بمساعي الوساطة الفرنسيّة يتبدّد
صوان يجمّد تحقيقاته عشرة أيام... ومجلس النواب قد يبحث الملف الإثنين
فرنجيّة يحذّر من الفوضى ودعوات الفدراليّة: أخشى الفراغ النيابيّ والرئاسيّ

 

اللواء

الراعي في بعبدا اليوم.. وطهران تسارع لملء فراغ ماكرون!
«التجاذب الرئاسي» يعلق تحقيقات صوان.. وفرنجية يحمّل عون المسؤولية ويرفض منحه «الثلث المعطل»

 

الجمهورية

الحكومة تأجلت والتحقيقات تجمدت
الفيول والبنزين..إلى أين؟
كورونا ينقذ ماكرون ومبادرته...والتأليف ينتظر مغادرة ترامب

الديار

«نكسةٌ» قضائيّة في تحقيقات المرفأ: عشرة أيام حاسمة تحدّد مصير صوان
باريس مستعدّة لارسال لودريان.. وتحذر من ربط الحكومة بالملف النووي
«جس نبض» عربي دون نتائج.. عون لن يتراجع والحريري لم يتلق اجوبة

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