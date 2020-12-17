نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 18 حالة إيجابية

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اعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/12/2020 و16/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 15/12/2020 كالتالي:





- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).



- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).



- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).



- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).



- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان).



- رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).



- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).



- رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية).



وجاءت نتائج 16/12/2020 كالتالي:





- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).



- رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة).



- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).



- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية).



- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).



- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).



- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).



- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).



- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).