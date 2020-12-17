إعلامية الـOTV تقرّر الإبتعاد: لم أكن اعلم انها ستكون آخر نشرة اقدمها

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نشرت الإعلامية اسبيرانس غانم عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها أثناء تقديمها نشرة الأخبار في 10 آذار 2020 وعلقّت عليها بالقول:" اول اطلالة لي عبر ال otv في 20 تموز 2007 ... و آخر اطلالة بنشرة الاخبار في 10 آذار 2020 رغم انني لم اعلم حينها انها ستكون آخر نشرة اقدمها عبر ال otv.

شاءت الظروف ان يأتي الحجر المنزلي الطويل موصولاً بظروف جديدة دفعتني الى اتخاذ قرار الابتعاد عن العمل الاعلامي في الوقت الراهن والاستقالة من الشاشة البرتقالية بعد ما يقارب ال ١٤ عاما.

مشاهدي ال otv يحزنني انني لن ادخل بيوتكم عبر نشرات الاخبار والحوارات بعد اليوم واشكركم على محبتكم الكبيرة التي غمرتموني بها طوال هذه السنوات، على امل اللقاء عبر الشاشة الصغيرة مجدداً ...يوماً ما ان شاء الله.

اصدقائي في ال otv انا اعلم اننا سنبقى على تواصل دائم لان المحبة والاخوّة لا يلغيهما عدم التواجد في المكتب ذاته...

زملائي في ال otv كل التوفيق لكم في هذه الظروف الصعبة...

وادارة ال otv... شكرا ."