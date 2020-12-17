هيئة قضاء زحلة: نشاط ميلادي

بهدف مساعدة أهلنا في قضاء زحلة، تقليل معاناتهم وجلب السعادة إلى قلوبهم في زمن الميلاد المجيد، قامت لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بنشاط ميلادي انساني بامتياز ومن القلب، حيث زارت عددا من البيوت في القضاء لمعايدتهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة . وقدم اعضاؤها بعض المساعدات ووزعت الهدايا على الأطفال.

شاركت في هذا النشاط منسقة الهيئة جيهان جبور ومسؤولة لجنة شؤون المرأة كارمن حداد وأعضاء اللجنة.

إذ تتجلى قيمة هذا العمل ويتكامل بوحدتنا جميعاً ، على أمل أن نرى الخلاص القريب لوطننا لبنان مع ولادة مخلصنا يسوع المسيح.