حمدان مترأساً وفد المرابطون في السفارة الفنزويلية

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‎قدّم العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون رافقه الأخ محمد قليلات عضو الهيئة، التهاني إلى سعادة سفير فنزويلا في لبنان خيسوس غريغوريو غونساليس بالانجاز الوطني الكبير في الانتخابات النيابية الفنزويلية، والتي أكدت أن شعب فنزويلا الصديق حريص على ممارسة حريته والديمقراطية الحقيقية بعيداً عن التدخلات الخارجية ومحاولات الهيمنة الأميركية الحاقدة.



وأكد حمدان على الدور الدولي والإقليمي والوطني للرئيس مادورو في مواجهة أطماع الإمبريالية الأميركية ليس في فنزويلا فحسب، وإنما على صعيد دول أميركا اللاتينية والعالم أجمع. كما أن هزيمة أدعياء الديمقراطية والثورة المرتزقة المدارين أميركياً، وهروب العميل الأميركي غويدو من فنزويلا، سيكون المصير المحتم لكل الخونة في أميركا اللاتينية الذين يعادون شعوبهم وينفّذون الأطماع الأميركية في إذلال الشعوب الحرة من اجل مصالحها السياسية والاقتصادية، والعسكرية. بدوره، شكر السفير الفنزويلي غريغوريو زيارة المرابطون، مؤكداً حرص فنزويلا قيادة وشعباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان وإعلاء شأن المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات، ونوّه سعادته بالعلاقات الطيبة بين الشعبين اللبناني والفنزويلي وخاصة أن الجالية اللبنانية في فنزويلا هي جزء لا يتجزّأ من النسيج الوطني الفنزويلي.‎