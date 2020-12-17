إضافة مختبرات جديدة لإجراء فحص COVID19 في الضمان

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صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:



"عطفا على المذكرة الإعلامية رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020 وتعديلاتها الصادرة عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي والمتعلقة بالتشخيص المخبري لفيروس الكورونا (COVID - 19) والتي حدّد بموجبها المستشفيات والمختبرات المقبولة وآلية اجراء هذا الفحص

وعطفا على المذكرات المتلاحقة التي أضافت إليها مختبرات جديدة لفحص الكورونا.

واستنادا الى قرار وزارة الصحة العامة رقم 1607/1 تاريخ 18/11/2020 المتعلق بإضافة مختبرات طبية لإجراء فحص COVID-19. أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدككتور محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 651 تاريخ 16 كانون الاول 2020 قضى بموجبها إضافة 25 مختبرا جديدا ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 92 مختبرا.

والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

1. المختبر الطبي في مستشفى سبلين الحكومي.

2. المختبر الطبي في مستشفى صيدا الحكومي.

3. المختبر الطبي في مستشفى مركز كليمنصو الطبي CMC.

4. المختبر الطبي في مستشفى تل شيحا.

5. المختبر الطبي في مستشفى في الرياق.

6. المختبر الطبي في مستشفى دار الحكمة - بعلبك.

7. المختبر الطبي في مستشفى مار يوسف - الدورة.

8. المختبر الطبي في مستشفى المياس - شتورا.

9. المختبر الطبي في المستشفى الاسلامي الخيري - طرابلس.

10. المختبر الطبي في مستشفى اللبناني الفرنسي - زحلة.

11. المختبر الطبي في مركز التشخيص الطبي المتطوّر CEMA بيروت.

12. مختبرات العائلة للتحاليل الطبية - الغازية.

13. مختبر مركز التحاليل الطبية -الدكتور محمودكاظم عثمان.

14. مختبرات السلام للتحاليل الطبية - النبطية.

15. مختبرات التحاليل الطبية BMP.

16. مختبرات المتحدة للرعاية الصحية - الشياح.

17. مختبرات العريبي للتحاليل الطبية.

18. مختبر مركز الدكتور ايلي طالب الطبي - جونيه.

19. مختبرات الشرق الاوسط للتحاليل والابحاث الطبية ممرلاب MEMERLAB.

20. مختبرات الرياض الطبية - جب جنين.

21. مختبر مركز التشخيص الصحي ش م م HDC .

22. مختبر البقاع الطبي - زحلة.

23. مختبرات السان جورج - زحلة ST. GEORGE LABORATORY - Zahle

24. مختبرات البولفار Boulevard Laboratoire.

25. مختبر فرست لاب للتحاليل الطبية FIRSTLAB .

وفي هذا السياق، يذكر الدكتور كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID - 19) وجوب التقيد بالآلية التي حددتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020، لاسيما التعرفة المحددة بسعر 000 150 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية.

وفي سياق آخر متصل بوباء كورونا ومع رفع إضافة مقدار الأجر اليومي للسرير في المستشفيات مبلغا وقدره 000 200 ل ل في الغرفة العادية و 000 400 ل ل في غرفة العناية الفائقة، وذلك بدل استعمال مستلزمات الحماية الشخصية من هذا الوباء PPES، يطالب المدير العام جميع المستشفيات المتعاقدة وجوب الالتزام بها واستقبال جميع مصابي هذه الجائحة كما يطالبهم بعدم تقاضي أية فروقات مالية من المضمونين خارج التعرفات المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وصولا للادعاء امام القضاء المختص اذا اقتضى الأمر".