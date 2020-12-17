حزب الله يدعّي على وزير سابق .. "سوقه مخفورًا الى المحكمة المختصة وإنزال أقصى العقوبات"!

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تقدّم تجمّع محامي حزب الله بشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا ضدّ الوزير السابق أشرف ريفي، بجرم "التحريض والقدح والذم وإثارة النعرات الطائفية وتهديد السلم الأهلي وإضعاف الشعور القومي وتأليب الفئات على بعضها على خلفية الافتراءات التي ساقها بحقّ حزب الله وتحميله المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت".



المحامي في التجمّع وعضو الهيئة الإدارية فيه جهاد عثمان أكد لموقع "العهد الإخباري"، أن "الشكوى التي قُدّمت اليوم هي ادعاء مباشر ضدّ ريفي، يُلزمه بالحضور الى دائرة التحقيق وسوقه مخفورًا الى المحكمة المختصة وإنزال أقصى العقوبات بحقّه، ليكون عبرةً لغيره".



وأوضح عثمان، أن "تحريك الادعاء العام لا يحتاج الى ورقة طلب من النيابة العامة، وعليه يتمّ تحريك الحقّ العام سريعًا في هذه القضية الحسّاسة".

وبيّن عثمان، أن "الشكوى تُوثّق تصاريح سابقة لريفي وتغريدات تتّهم حزب الله بتفجير المرفأ وتتضمّن تحريضًا لأهالي الشهداء، وحضًّا لجمهور على ارتكاب أفعال جرمية بوجه حزب الله وجمهوره، ما قد يُولّد أحداثًا داخلية خطيرة على الأرض".



وشدّد عثمان، على أن "مسار الملاحقة القضائية لكلّ مفترٍ ساق الادعاءات الكاذبة بحقّ حزب الله مستمرّ".