تعزيزات تصل إلى البوكمال لتمشيط البادية

A + A -

الوطن السورية: أكد محافظ الرقة عبد الرزاق الخليفة، في تصريح لـ«الوطن»، أن العلم الوطني السوري وصور الرئيس بشار الأسد مرفوعة في الجهة الغربية لبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وكذلك الأمر على الطريق العام حلب الجزيرة، وعلى أطراف الجهة الشمالية الشرقية من البلدة.

وأوضح محافظ الرقة، أنه في الجبهة الغربية من البلدة هناك وجود للقوات الروسية الحليفة للدولة السورية، وهنا رفع العلم الوطني السوري ولا يوجد علم لـميليشيات «قسد» أو بالأحرى أزيلت إعلام «قسد»، وكذلك على الطريق العام حلب الجزيرة، وعلى أطراف عين عيسى من الجهة الشمالية الشرقية.



وأكد الخليفة، أن عناصر الجيش العربي السوري يدخلون إلى بلدة عين عيسى ويشترون حاجياتهم منها وهذا الأمر يحصل بشكل طبيعي وعادي، وأضاف: جيشنا موجود في بلدة عين عيسى.



وصعد الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية منذ أكثر من أسبوع من اعتداءاتهم على شمال محافظة الرقة ولاسيما في بلدة عين عيسى ما أدى إلى تهجير معظم أهالي البلدة إلى مدينة الرقة وتل السمن، وذلك في محاولة لاحتلاله ومرتزقته على غرار السيناريو الذي جرى في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.



وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية، أن الجيش العربي السوري أنشأ بالتنسيق مع الروس و«قسد»، ثلاث نقاط عسكرية جديدة في مداخل مدينة عين عيسى الشمالية والشرقية والغربية، لمنع أي تمدد جديد للجيش التركي ومرتزقته.



على صعيد ميداني مواز، وصلت تعزيزات عسكرية للقوات الرديفة للجيش العربي السوري وخبراء عسكريين من القوات الروسية الحليفة إلى مدينة البوكمال وريفها، وبدأت بعملية تمشيط البادية من الإرهابيين.



ونقلت قناة «العالم» الإيرانية أمس، عن مصادر إعلامية محلية قولها: إن وصول الخبراء الروس تزامن مع وصول ما يزيد عن 250 عنصراً، من القوات الرديفة للجيش العربي السوري برفقة مدرعات وعربات عسكرية للمنطقة.



وأشارت المصادر إلى أن التعزيزات بدأت بالفعل بعمليات تمشيط محدودة بمحيط النقاط التابعة لقوات الجيش العربي السوري، عند أطراف بادية الصالحية والدوير والعباس والجلاء بريف البوكمال الغربي.