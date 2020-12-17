عناوين الصحف ليوم الخميس 17 كانون الأول 2020

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الأخبار: سنة سابعة من العجز: نهاية طموحات ابن سلمان

سيناريوات لتحريك خلايا نائمة بدعم أميركي وسعودي: تحذيرات من «فتن أمنية»

ميسم رزق

الديار: فرملة حرب البيانات ومُحاولات لتطبيع العلاقة بين عون والحريري قبل زيارة ماكرون

حزب الله لا يقدّم اقتراحات لكنه يُشجّـع على اعادة التواصل والحوار

مجلس النواب يطلب من صوان الملف بالقرائن .. وخليل وزعيتر يطلبان تغيير القاضي





نداء الوطن: برّي يتحدَّى صوّان: "رسالة مضادّة" و"ادّعاء مضادّ"

"حزب الله" يلجم باسيل: "صار الوقت"





اللواء: الحريري في بكركي: هذا ما حصل مع بعبدا.. والمهم وقف الإنهيار

ماكرون لإنجاح المبادرة.. والمجلس يأخذ على صوان «السهوة».. وزعيتر وخليل يطلبان نقل الدعوى

البناء: كورونا الناشط في موسمَيْ الشتاء والأعياد يفتح الباب لـ 100 مليون إصابة… وسباق مع اللقاح

السجال النيابيّ القضائيّ مرشّح للتوسّع بنهاية الدورة العاديّة واستدعاء 4 ك2 / مساعٍ فرنسيّة لجسّ النبض لفتح الباب للبحث بالعقد السياسي الجديد والحكومة معاً



النهار: الحريري في بكركي والمواجهة السياسية القضائية تحتدم



الجمهورية: واشنطن وباريس: لبنان سيدفع الثمن



the daily star: Hariri: New govt will enact reforms, rebuild Beirut

l'orient le jour: Hariri à Bkerké : Le but n’est pas de former le gouvernement « n’importe comment »