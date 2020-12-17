أسرار الصحف ليوم الخميس 17 كانون الأول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حقوقية إن نقيب المحامين يقوم بمسعى لضمان تخفيض التوتر بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى وإن خريطة طريق يجري العمل عليها ستتيح مخرجاً دقيقاً من خطر التصادم في حال إنجازها والتقيّد بها، وفقاً لتفاهم على تفسيرات متقاربة للنصوص الدستورية انطلاقاً من إدراك مخاطر الافتراق وصولاً للتصادم.

كواليس

قال خبراء في الشؤون الأميركية إن خيار ولاية تكساس بالذهاب إلى الانفصال عن الاتحاد الفدرالي الذي يقوم عليه الدستور الأميركي يشكل احتمالاً جدياً على جدول أعمال المجلس التشريعي للولاية التي تتصدر الولايات المؤيدة للرئيس دونالد ترامب. ويقول الخبراء إن أكثر من 10 ولايات ستلحق بالمسار التكساسي حال انطلاقه في سابقة هي الأولى منذ تاريخ التأسيس الأميركي.



اللواء: أسرار

همس

زار مسؤول حزبي بارز مرجعاً رسمياً، وجرى التداول بما جرى، في ضوء التجاذب حول قرار قضائي.



غمز

فسّرت إطلالة رئيس تكتل نيابي بأنها «رسالة إذعان» لدولة صديقة عشية زيارة وصفت بالحاسمة!



لغز

وجهت انتقادات حادّة «لوزير سيادي» على خلفية تصريحات، تنم عن «جوّ تمرد»؟

نداء الوطن: خفايا

يتم تهريب صفقة عبر وزارتي الثقافة والزراعة لشراء أشجار بموجب اتفاق رضائي يتجاوز الثلاثة مليارات ليرة لتوزيعها على المحاسيب، ويجرى التحضير لمسرحية تقوم على تقديم شركة تعود لشقيق مستشار في "الزراعة"، عرضاً ثم سحبه بحجة المصداقية وإبعاد المقرّبين، توصلاً إلى إبرام الصفقة مع شركة أخرى جاهزة.

تحدثت مصادر نيابية عن انزعاج جهة سياسية سعت لتكليف الرئيس سعد الحريري فيما هو منقطع عن التواصل معها.

يؤكد نواب أن لجنة الأشغال العامة ستناقش اليوم مسألة انتهاء عقد امتياز زحلة الكهربائي على أن يصار الى تمديد الامتياز خلال الجلسة التشريعية التي ستعقد الأسبوع المقبل.