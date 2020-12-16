الأدب لا يباع ولا يشترى... (بقلم سمير مسره)

A + A -

سمير مسره -

ماذا نستطيع ان نقول لمحطة تلفزيونية قبلت منذ مدة طويلة ان تمتهن التضليل والكذب، وقدمت نفسها الآن مثالا" للوقاحة وقلة الأدب. ماذا عسانا ان نقول للاخوات والاخوة العاملين فيها الذين يأتي الكلام القليل الأدب باسمهم؟ هل انتم راضون على اداء محطتكم؟ ماذا لو كان هذا الكلام موجها" الى آبائكم؟ الا تغضبون؟ اليس هنالك حرمة للاشخاص المتقدمين في السن، علما" ان أغلبية المجتمعات الذكية والمتطورة يكرمونهم؟ الا تخجلون؟

عندما قررت، اليوم صباحا"، استعمال حقي في الرد على "الجديد الطارئ" في اخبار هذه المحطة، احترت في امري، الى ان قرأت القول الشهير للامام علي بن ابي طالب الذي يغني عن اي كلام آخر:

"الأدب لا يباع ولا يشترى

بل هو طابع في قلب كل من تربى،

فليس الفقير من فقد الذهب

وانما الفقير من فقد الأخلاق والأدب"

هنيئا" لك يا "جديد" فقر اللأخلاق والأدب...