نائب رئيس التيار مارتين نجم كتيلي: الاخلاقيات الإعلامية في لبنان تتحرك وفق مصلحة ما او تخوفاً من فتح ملفات معينة

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اعتبرت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيلي في حديث تلفزيوني أننا لسنا بصدد الدفاع عن مقام الرئاسة الاولى او فخامة الرئيس، متسائلةً أين أصبحت الأخلاقيات الإعلامية اليوم في لبنان؟

وأضافت أن هذه الأخلاقيات تتحرك وفق مصلحة ما أو تخوفاً من فتح ملفات معينة.

ورأت كتيلي أن الحملات الإعلامية هي جزء من تشويه صورة العهد والرئيس عون والتيار الوطني الحر بهدف منع مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد.

وتساءلت أين كانت وسائل الاعلام هذه حين تم ايقاف التدقيق الجنائي، مشددةً على أن وحده الرئيس عون رفع الصوت بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت، قالت كتيلي إننا نرى قلة وضوح في كيفية سير التحقيقات واستنسابية في الاستدعاءات للتحقيق، ومن جهة ثانية هناك حمايات طائفية وسياسية لعدم المثول امام القضاء.