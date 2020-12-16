19 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة في بيان، انه "باستكمال فحوص ال PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 13 و14 كانون الأول الجاري، وأظهرت النتائج وجود تسع عشرة (19) حالة إيجابية.



وجاءت نتائج 13/12/2020 كالتالي:

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)



وجاءت نتائج 14/12/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)".