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خلف الحيطان المسكرة قصص مخفية بتخبر عن وجع كبير .. telethon 2020 من جمعية سطوح بيروت

16
DECEMBER
2020
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خلف الحيطان المسكرة قصص مخفية بتخبر عن وجع كبير تعرفوا عليهم تنتعاون بمساعدتن الاتنين 21/12/2020 ب telethon 2020 من جمعية سطوح بيروت ابتداء من الساعة خمسة عبر شاشة ل otv وعبر موقعنا.

رندا غصن
- أرملة ولديها شابين
- مريضة وتعاني من آلام في الظهر
- خضعت لعمليتين جراحيتين ولم تنجحا
- إبنها الأول معوّق ويعيش على آلة الأوكسيجين
- إبنها الثاني يخضع لعلاج في جمعية أم النور
- أجار منزلها يبلغ ٥٢٥٠٠٠ ليرة لبنانية
- كلفة الأدوية شهريًا تبلغ مليون ليرة لبنانية
- تحتاج إلى المساعدة لأنّ وضعها ووضع ابنها صعب وما من معيل للعائلة

 

You can choose from the below to donate to Stouh beirut association:

- Visit to donate: Www.stouhbeirut.org

- Money transfer throught any of OMT branches all over Lebanon (Receiver name: STOUH BEIRUT)

- Money transfer from abroad through western union
Receiver name: christine farah

- Creditbank: Swift:CBCBLBBE
‏LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001
‏USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004
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Beneficiary: 3a Stouh Beirut

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