خلف الحيطان المسكرة قصص مخفية بتخبر عن وجع كبير .. telethon 2020 من جمعية سطوح بيروت

خلف الحيطان المسكرة قصص مخفية بتخبر عن وجع كبير تعرفوا عليهم تنتعاون بمساعدتن الاتنين 21/12/2020 ب telethon 2020 من جمعية سطوح بيروت ابتداء من الساعة خمسة عبر شاشة ل otv وعبر موقعنا.
رندا غصن
- أرملة ولديها شابين
- مريضة وتعاني من آلام في الظهر
- خضعت لعمليتين جراحيتين ولم تنجحا
- إبنها الأول معوّق ويعيش على آلة الأوكسيجين
- إبنها الثاني يخضع لعلاج في جمعية أم النور
- أجار منزلها يبلغ ٥٢٥٠٠٠ ليرة لبنانية
- كلفة الأدوية شهريًا تبلغ مليون ليرة لبنانية
- تحتاج إلى المساعدة لأنّ وضعها ووضع ابنها صعب وما من معيل للعائلة
You can choose from the below to donate to Stouh beirut association:
- Visit to donate: Www.stouhbeirut.org
- Money transfer throught any of OMT branches all over Lebanon (Receiver name: STOUH BEIRUT)
- Money transfer from abroad through western union
Receiver name: christine farah
- Creditbank: Swift:CBCBLBBE
LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001
USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004
Beneficiary: 3a Stouh Beirut
- BLOM Bank
swift:BLOMLBBX
IBAN
LBP LB56 0014 0000 3201 3042 3016 2619
USD LB91 0014 0000 3202 3042 3016 2618
Beneficiary: 3a Stouh Beirut