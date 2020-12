خلف الحيطان المسكرة قصص مخفية بتخبر عن وجع كبير .. telethon 2020 من جمعية سطوح بيروت

A + A -

خلف الحيطان المسكرة قصص مخفية بتخبر عن وجع كبير تعرفوا عليهم تنتعاون بمساعدتن الاتنين 21/12/2020 ب telethon 2020 من جمعية سطوح بيروت ابتداء من الساعة خمسة عبر شاشة ل otv وعبر موقعنا.

رندا غصن

- أرملة ولديها شابين

- مريضة وتعاني من آلام في الظهر

- خضعت لعمليتين جراحيتين ولم تنجحا

- إبنها الأول معوّق ويعيش على آلة الأوكسيجين

- إبنها الثاني يخضع لعلاج في جمعية أم النور

- أجار منزلها يبلغ ٥٢٥٠٠٠ ليرة لبنانية

- كلفة الأدوية شهريًا تبلغ مليون ليرة لبنانية

- تحتاج إلى المساعدة لأنّ وضعها ووضع ابنها صعب وما من معيل للعائلة

You can choose from the below to donate to Stouh beirut association:

- Visit to donate: Www.stouhbeirut.org

- Money transfer throught any of OMT branches all over Lebanon (Receiver name: STOUH BEIRUT)

- Money transfer from abroad through western union

Receiver name: christine farah

- Creditbank: Swift:CBCBLBBE

‏LBP: IBAN LB86 0103 0012 1002 8590 2712 2001

‏USD: IBAN LB85 0103 0012 1012 8590 2712 2004

Beneficiary: 3a Stouh Beirut



- BLOM Bank

swift:BLOMLBBX

IBAN

LBP LB56 0014 0000 3201 3042 3016 2619

USD LB91 0014 0000 3202 3042 3016 2618

Beneficiary: 3a Stouh Beirut