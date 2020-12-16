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الراعي يوقّع ملف أعجوبة دعوى تطويب الدويهي

16
DECEMBER
2020
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وقع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في بكركي، في حضور أعضاء مؤسسة البطريرك اسطفان الدويهي، الملف الملحق الخاص بأعجوبة دعوى التطويب في قسمه الثاني الذي يعرف بمرحلة الاطباء تمهيدا إلى ارساله إلى مجمع القديسين في روما.


وأكد طالب دعاوى القديسين الأب بولس قزي أن "الملف يتناول أعجوبة شفاء السيدة روزيت زخيا كرم وهذا الملف سيحول إلى جمعية الاطباء الاختصاصيين في روما على أمل أن يهبنا الله البطريرك الدويهي طوباويا".


وحيا البطريرك الراعي "اللجنة التي حققت وواكبت قانونيا وكل من يصلي لإظهار قداسة البطريرك الذي يعتبره الشعب كله قديسا".


وشكر البطريرك "الرب على ما وصلت إليه الدعوى وهي في المرحلة الأخيرة بعدما أعلنته الكنيسة مكرما، ويبقى أن يؤكد ربنا حكم الكنيسة، فالرجل عاش القداسة والصلاة أن تقبل الاعجوبة".


وكشف البطريرك الراعي أنه في لقائه الأخير مع قداسة البابا فرنسيس في الفاتيكان تكلم معه عن البطريرك اسطفان الدويهي والمكرم الياس الحويك، وقال: "قلت لقداسته نعول على كلمة منك لرئيس مجمع القديسين للاسراع في الملفات وخصوصا في ظل الوضع المسيحي الذي نعيشه وفي زمن الاحتفال بمئوية لبنان الكبير".


وختم، "وكان الجواب في اليوم التالي عندما التقيت الكاردينال في قداس الاحد ووعدني بإنجاز ما طلبته من قداسة البابا فرنسيس".

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