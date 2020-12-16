استعدّوا .. هكذا سيكون طقس الميلاد!

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أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، انه بحسب ارقام المصلحة، ومن خلال مراكز الترصد المناخي التابعة لها المنتشرة على طول الاراضي اللبنانية، دلت ارقام المتساقطات المطرية على تجاوز مجموع الهطولات المطرية لليوم مجموع الامطار لنفس اليوم من العام 2019 في اغلب المناطق اللبنانية وخصوصا في البقاع والجنوب وبيروت والشمال.

واشارت الى ان طقس الميلاد سيكون مستقرا صافيا مع برد نهارا وصقيع ليلا، ويتوجب التحضر لهذا الصقيع الذي يشتد بدءا من الاثنين 21 الحالي ويشتد الصقيع ليلا أيام 24 و25 منه.

اما مجموع الهطولات المطرية في رياق فقد بلغ حتى صباح اليوم 150 ملم يقابله للفترة نفسها العام الماضي 140 ملم، في زحلة بلغ المجموع 142 ملم يقابله العام الماضي 137 ملم، وفي بيروت بلغ المجموع 289 ملم يقابله العام الماضي 255 ملم، وفي صور بلغ المجموع الحالي 311 ملم يقابله العام الماضي 178 ملم، وفي العبدة شمال لبنان وصل المجموع الحالي 279 ملم مقابل 204 ملم العام الماضي وفي كسروان بلغ المجموع الحالي 232 ملم مقابل 268 ملم، وفي حاصبيا بلغ المجموع الحالي 264 ملم مقابل 160 ملم.