living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استعدّوا .. هكذا سيكون طقس الميلاد!

16
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق، انه بحسب ارقام المصلحة، ومن خلال مراكز الترصد المناخي التابعة لها المنتشرة على طول الاراضي اللبنانية، دلت ارقام المتساقطات المطرية على تجاوز مجموع الهطولات المطرية لليوم مجموع الامطار لنفس اليوم من العام 2019 في اغلب المناطق اللبنانية وخصوصا في البقاع والجنوب وبيروت والشمال.

 

واشارت الى ان طقس الميلاد سيكون مستقرا صافيا مع برد نهارا وصقيع ليلا، ويتوجب التحضر لهذا الصقيع الذي يشتد بدءا من الاثنين 21 الحالي ويشتد الصقيع ليلا أيام 24 و25 منه.

 

اما مجموع الهطولات المطرية في رياق فقد بلغ حتى صباح اليوم 150 ملم يقابله للفترة نفسها العام الماضي 140 ملم، في زحلة بلغ المجموع 142 ملم يقابله العام الماضي 137 ملم، وفي بيروت بلغ المجموع 289 ملم يقابله العام الماضي 255 ملم، وفي صور بلغ المجموع الحالي 311 ملم يقابله العام الماضي 178 ملم، وفي العبدة شمال لبنان وصل المجموع الحالي 279 ملم مقابل 204 ملم العام الماضي وفي كسروان بلغ المجموع الحالي 232 ملم مقابل 268 ملم، وفي حاصبيا بلغ المجموع الحالي 264 ملم مقابل 160 ملم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout