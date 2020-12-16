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متى ينحسر المنخفض الجوي؟

16
DECEMBER
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر على ان يتحسن الطقس مساء.

 

وجاء في النشرة الاتي: الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف وينحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس.

 

الطقس المتوقع في لبنان:

 

الأربعاء: غائم وماطر مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد احيانا، ورياح شديدة تقارب ال70كلم/س خصوصا شمال البلاد، ويحذر من خطر تشكل السيول كما تتساقط الثلوج لتلامس ليلا ال1800 متر.

 

الخميس: غائم مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات وامطار متفرقة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتحسن الطقس مساء.

 

الجمعة: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

 

السبت: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات.

 

- الحرارة على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 7 الى 12 درجة.

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