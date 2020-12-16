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هذا ما كشفه فراس الأبيض اليوم!

16
DECEMBER
2020
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غرّد مدير مستشفى الحريري فراس الأبيض، على "تويتر" وكتب: "بالأمس، انخفض معدل فحوصات الكورونا الايجابية المحلي إلى أقل من ١٠ ٪ للمرة الاولى منذ أسابيع. ما إذا كان هذا يمثل تحسنا حقيقيا أو استثناءً يعتمد على نتائج الفحوصات في الأيام المقبلة. ومع ذلك، لا يمكن الادعاء أن هذا التغير كان بسبب تحسن الامتثال بتدابير السلامة.


اضف الى ذلك مطالبة البعض بتخفيف إجراءات السلامة خلال فترة العطلة. تظهر الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لزيادة النشاط خلال الاعياد في وقت أقصر بكثير من ظهور الزيادة في حالات الكورونا بسبب عدم التباعد الاجتماعي. يميل الناس غالبا إلى تجاهل النتائج غير السارة ولكن البعيدة لأفعالهم".


واضاف الأبيض: "بالامس ظهر على اثنين من موظفينا الذين كانوا اصيبوا بالكورونا منذ أشهر، أعراض العدوى، وأتت نتائج فحص الكورونا إيجابية مرة أخرى. في بريطانيا، قد تكون سلالة فيروسية جديدة وراء الزيادة الأخيرة في الحالات. اثبت الكورونا انه فيروس صعب، وسوف يكون هناك المزيد من الفصول في هذه القصة. هل الانخفاض في معدل إيجابية الفحوصات هو فجر كاذب؟ هل نتجه بشكل غير مسؤول نحو موجة ثالثة؟ إذا حصل ذلك، فهل سينقذنا اللقاح؟ لم يكن عام ٢٠٢٠ عاما جيدا، لكن الكثير من مشاكلنا صنعت في لبنان، وسببها الاستهتار. دعونا نأمل أن يأتي عام ٢٠٢١ بالتغيير المنشود نحو الافضل".

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