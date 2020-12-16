فنيانوس: سأمثل امام القاضي صوان .. ولكن!

A + A -

أكد وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس لـ«الجمهورية» انه سيواجه على طريقته ادعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، فهو محام ولديه خطة المواجهة ويعرف تماماً كيف يتصرف.

وقال: «قررت ان أمثل امام القاضي صوان ولكن على توقيتي، وسأتخذ قراري في شكل منفرد فأنا عاري اليدين ولا حصانة نيابية لديّ، لكن ضميري مرتاح، لذلك سأذهب وسأواجهه وسأقول له انه خرق الدستور وجهاً لوجه وخصوصاً المواد 40 و70 و71 منه».

وعما اذا كان يخشى أن يتم توقيفه غيابياً اذا لم يحضر؟ قال فنيانوس: «من يريد توقيفي وجاهياً يستطيع توقيفي غيابياً، ومن خالف الدستور يمكن ان يقدم على اي خطوة اخرى».