عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 كانون الأول 2020

الأخبار: المحكمة الجعفرية: «تلاعبٌ» بسنّ الحضانة؟
حزب الله يسعى لرأب الصدع الحكوميّ
التيّار الوطنيّ الحرّ: لا نخوض حرب إلغاء... ومخطّط مخابراتي خارجي لتفجير البلد
اللواء: تدخل فرنسي يفرض «التهدئة».. والمجلس على خط المرفأ!
تحقيقات صوان تتوسع وإخبار إشتراكي ضد باسيل ووزرائه.. والأعياد تتحرر من قبضة كورونا
نداء الوطن: مصادر قضائية: من قال إن الادّعاءات ستقف عند هذا الحدّ؟
بري "ينبش" رسالة صوان: "نقطة ضعفه"!
الديار: استنفار أمني يسبق الأعياد... و«العمالي العام» يؤجل الانفجار الشعبي الكبير
الحكومة على مفترق مصيري «اشتدي يا أزمة بتنفرجي»؟ ...خليل وزعيتر لن يمثلا اليوم أمام صوان
البناء: لبنان يدخل النفق الأسود دون بصيص أمل سياسيّ أو اقتصاديّ… والقلق من الفوضى يتصاعد
تراجع عناصر الجمع بين اللبنانيّين بسقوط الليرة والانقسام حول القضاء... ويبقى الجيش / الملفات القضائيّة تنذر بحرب باردة متعدّدة الجبهات... والأزمة الاجتماعيّة تجعلها ساخنة
الجمهورية: ماكرون يطمح لخرق .. وإلا
the daily star: Eyes on Macron visit to break Cabinet impasse
l'orient le jour: Les importateurs de matériel médical à l’arrêt en attendant que la BDL réagisse