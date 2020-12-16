أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 كانون الأول 2020

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر سياسية أن تتحرّك الحمايات الطائفية على مستوى المرجعيات الدينية مع كل ادعاء يوجه لإحدى الشخصيات السياسية أو العسكرية من الصف الأول سواء في ملف التحقيق بتفجير المرفأ أو في ملفات أخرى أمام القضاء. واستبعدت المصادر مثول هذه الشخصيات السياسية والعسكرية عندما تطلب للتحقيق.

كواليس

وجّهت مصادر خليجية رسائل الى عاصمة إقليمية بارزة تتبرأ فيها من كلام منسوب لمسؤول أمني خليجي سابق على خلفية التطبيع مع كيان الاحتلال يتبنّى فيها الدعوة لاغتيال شخصية قيادية بارزة في المنطقة. وقالت المصادر في رسائلها إنها رغم الخطوات التي سلكتها فهي لا توافق على الاغتيالات التي تمت او يمكن أن تتم.

اللواء: أسرار

همس

لاحظ معنيون بملف تأليف الحكومة، ان سفيرة بلد المبادرة، تجري اتصالات دؤوبة، لغير سبب، بمعزل عن مسار التأليف، تعجيلاً أو تأجيلاً.



غمز

تدور خلافات داخل فريق معني حول السبل الأقل خطراً، لجهة التعاطي مع التأزم السياسي والوزاري، وكيفية حصره.



لغز

لم يستبعد نقابي مصرفي انفجار أزمة صرف موظفي البنوك، مع بداية السنة الجديدة، مع طلائع دفعات المصروفين تعسفاً، وهم بالمئات!



نداء الوطن: خفايا

لا تزال التساؤلات بين مسؤولين في مطار رفيق الحريري الدولي تُطرح حول المعايير المتبعة في اعتماد مختبرات معينة في المطار، وعلى أي أساس يتم اختيارها.

على رغم التباعد في الفترة الاخيرة إلا أنّ حزباً فاعلاً يحرص على الحفاظ على علاقة مع تيار بارز تحت عنوان الالتقاء السيادي.