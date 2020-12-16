حكومياً: لا شيء جامد في السياسة ...

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الديار: في الشأن الحكومي، قالت مصادر واسعة الاطلاع على عملية التشكيل لـ«»الديار» ان التعويل هو على ان يؤدي اشتداد الازمة الحكومية لانفراجها وفق المثل القائل «اشتدي ازمة تنفرجي». وشددت المصادر على ان «لا شيء جامد في السياسة وبالتالي يرجح ان يتدخل سعاة خير ووسطاء احجموا لفترة لمحاولة استيعاب التطورات الخطيرة على صعيد التشكيل والمخاطر التي قد يسببها تدهور الوضع السياسي وانقطاع التواصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري».

واضافت المصادر: «اثبتت التجارب ان العناد لا يفيد وانه كلما وصلنا الى نقطة اللاعودة اتى الحل من حيث لا نتوقعه». ويبدو واضحا ان اكثر من مرجع يعول على تأكيد المجمع الانتخابي في الولايات (الذي يضم ممثلين عن كل ولاية في اميركا) فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية 2020، لانطلاق ديناميكية سياسية جديدة في لبنان والمنطقة.