تسجيل 31 إصابة بفيروس كورونا في هذه البلدة

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أعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية - الضنية، في بيان، "تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج فحوصات ال pcr، التي أجريت لمصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج إيجابية".



وتوزعت الإصابات على بلدات وقرى القضاء وفق الشكل التالي: المنية 10، بخعون وسير 5، دير نبوح 2، واصابة واحدة في كل من زغرتغرين، إيزال، عزقي، مراح السراج، النبي يوشع، مركبتا، كفرحبو، بيت حاويك وعاصون.



في غضون ذلك، شددت طبيبة القضاءالدكتورة بسمة شعراني على "ضرورة إلتزام المواطنين التدابير والإجراءات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة، تفاديا لتفشي الوباء بين أبناء المنطقة".