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عواصف رعدية وأمطار غزيرة وثلوج.. إليكم موعد انحسار المنخفض

15
DECEMBER
2020
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توقعت "دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية" في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات، وتهطل الامطار الغزيرة خصوصا نهارا، مترافقة بعواصف رعدية وحبات من البرد احيانا ورياح شديدة. وتتساقط الثلوج لتلامس ليلا الـ 1800 متر.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط متمركز حاليا فوق قبرص يؤدي الى طقس ماطر وعاصف، ينحسر تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس.
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الاول على الساحل: من 13الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها من حين الى آخر مترافقة بعواصف رعدية وحبات من البرد احيانا ورياح شديدة (60 كم/س)، يرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج لتلامس ليلا الجبال على ارتفاع 1900 متر. وتحذر المصلحة من تشكل السيول مساء خصوصا في الجنوب.
الاربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات، وتهطل الامطار الغزيرة خصوصا نهارا، مترافقة بعواصف رعدية وحبات من البرد احيانا ورياح شديدة. وتتساقط الثلوج لتلامس ليلا ال 1800 متر.
الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية، وضباب على المرتفعات. تهطل امطار محلية صباحا وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر، ويتحسن الطقس مساء.
الجمعة: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات.
- الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 8 الى 12 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - غربية الى جنوبية - شرقية ناشطة ، سرعتها بين 15و 40كلم/س، تشتد احيانا لتصل الى 60 كلم/س بخاصة شمال البلاد.
- الانقشاع: متوسط على الساحل سيء على الجبال بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 80% .
- حال البحر: هائج يصل الى 3 امتار جنوبا خلال الليل، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,36
- ساعة غروب الشمس: 16,31

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